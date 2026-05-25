Barça : Lamine Yamal et Ferran Torres remportent un trophée

Si Kylian Mbappé a écrasé la concurrence en Liga, terminant encore Pichichi avec le Real Madrid (25 buts), Lamine Yamal et Ferran Torres ont tous deux terminé avec 16 buts au compteur. Par ailleurs, les deux coéquipiers espagnols du FC Barcelone ont, eux aussi, remporté un trophée de l’autre côté des Pyrénées.

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Grâce à ces 32 réalisations, ils partagent le Trophée Zarra 2025/26, décerné par le journal Marca au meilleur buteur espagnol de la saison et devancent ainsi Mikel Oyarzabal (15 buts avec la Real Sociedad). Les deux joueurs de la Roja espèrent être appelés par Luis de la Fuente pour aller au Mondial 2026… mais la réponse aura lieu dès midi.