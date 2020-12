OL : le PSG ne lâche pas Houssem Aouar

« Trois très grands clubs s'intéressent à Houssem Aouar ». En fin de mercato, le président de l'OL Jean-Michel Aulas confiait que son milieu de terrain Houssem Aouar avait une belle cote en Europe. Selon les informations du Parisien ce dimanche matin, ces trois clubs n'étaient autre que le Paris Saint-Germain, la Juventus et Arsenal, mais aucune de ces trois grosses écuries n'a pu s'approcher des exigences de l'état major rhodanien pour l'international tricolore.

Et comme l'explique RMC Sport ce dimanche également, le club de la capitale n'a pas abandonné l'idée de s'offrir le joueur de 22 ans dans un avenir proche, bien au contraire. De base, les décideurs parisiens misaient même sur l'été 2021 pour recruter le joueur formé à l'OL, quitte à le faire signer l'été dernier et le laisser une saison en prêt du côté de la capitale des Gaules. Si aucun accord n'avait pu être trouvé, Lyonnais et Parisiens s'étaient mis d'accord pour reparler de ce dossier au printemps 2021.

Aouar est séduit par le PSG

Tant Nasser Al-Khelaïfi que Leonardo, le directeur sportif, apprécient le joueur. Le dirigeant brésilien avait d'ailleurs discuté avec le clan Aouar l'an dernier. Si le Lyonnais a toujours plus ou moins voulu tenter une aventure à l'étranger, il aurait revu ses plans et ne serait pas contre un départ au PSG, loin de là, selon RMC Sport. La radio évoque aussi le nom de Manchester City comme prétendant.

Avant la crise du coronavirus, les Lyonnais exigeaient 60 millions d'euros selon Le Parisien. Jean-Michel Aulas risque de devoir se montrer un peu moins gourmand désormais avec la situation sanitaire qui a fait mal à beaucoup de clubs à travers l'Europe, d'autant plus qu'en été prochain, on sera à deux ans seulement de la fin de contrat du joueur. Affaire à suivre.