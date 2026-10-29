Du top 30 au Ballon d’Or à la deuxième division, la douloureuse chute de Donny van de Beek

Il y a encore quelques années, Donny van de Beek était considéré comme l’un des milieux de terrain les plus prometteurs du football européen. Révélation de l’Ajax Amsterdam lors de l’épopée mémorable du club néerlandais en Ligue des Champions en 2019, il incarnait cette génération dorée qui avait fait trembler les plus grands clubs du continent. Ses performances lui avaient même permis de terminer à la 30e place du Ballon d’Or cette année-là. À l’époque, tout semblait lui sourire. Courtisé pendant de longs mois par le Real Madrid, l’international néerlandais avait finalement choisi Manchester United, qui avait déboursé près de 44 millions d’euros pour s’attacher ses services en 2020. Un transfert censé lui permettre de franchir un nouveau cap. Mais comme plusieurs de ses anciens partenaires de l’Ajax, Van de Beek n’a jamais réussi à confirmer les immenses attentes placées en lui. Pire encore, son départ pour l’Angleterre a marqué le début d’une interminable descente aux enfers, entre blessures à répétition, performances décevantes et perte progressive de confiance. Six ans plus tard, celui qui figurait parmi les trente meilleurs joueurs du monde évolue désormais dans l’anonymat de la deuxième division espagnole, à seulement 29 ans.

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Après son échec à Manchester United, où il n’a jamais réussi à s’imposer durablement, Donny van de Beek pensait pouvoir relancer sa carrière en rejoignant Gérone à l’été 2024. Le club espagnol avait flairé la bonne affaire en récupérant le milieu néerlandais pour seulement 500 000 euros, même si son salaire représentait un investissement conséquent. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien joueur de l’Ajax devait retrouver du temps de jeu et progressivement renouer avec le niveau qui avait fait sa réputation. Mais les galères ne l’ont jamais vraiment quitté. La saison dernière, une rupture complète du tendon d’Achille gauche l’a contraint à vivre un exercice quasiment blanc, aggravant encore une situation déjà compliquée. Relégué en deuxième division espagnole, Gérone a même tenté de s’en séparer durant le dernier mercato estival. Sans succès. Aucun club n’a souhaité récupérer un joueur au salaire particulièrement élevé, obligeant la formation catalane à conserver un élément dont l’avenir semblait pourtant bouché.

Remplaçant en D2

Et cette saison, la situation ne s’est pas franchement améliorée. Avec seulement sept apparitions en championnat, Van de Beek peine toujours à retrouver une place de titulaire et doit régulièrement se contenter du banc de touche. Un total qui lui permet pourtant déjà de dépasser son nombre de rencontres disputées lors du précédent exercice, preuve de l’ampleur de ses problèmes physiques. Fin septembre, le Néerlandais a néanmoins retrouvé quelques couleurs en inscrivant un but lors de la victoire de Gérone face à Albacete (2-0). Son premier en compétition officielle depuis le 14 décembre 2024. Une réalisation accueillie avec soulagement par son entraîneur, Quique Álvarez, qui continue de croire en ses qualités. « Je veux que chacun ait de l’importance, mais chacun mérite sa place. La situation de Van de Beek n’est pas une question de niveau, mais de forme physique et de confiance. C’est un joueur qui, lorsqu’il a marqué l’autre jour, s’est lâché. Il a l’habitude d’évoluer au plus haut niveau, ce qui devrait être naturel pour lui. Il va beaucoup nous apporter en D2 », a-t-il expliqué. Le technicien espagnol a également souligné les difficultés de son joueur à retrouver ses repères : « au début, il a eu du mal à trouver ses marques. Il décrochait beaucoup et n’était pas bien placé, mais c’est un joueur qui a besoin de ce genre d’encouragement. Nous essayons de l’aider, et nous espérons que ce but lui fera du bien. Il a été très bon en seconde période. »

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Une situation d’autant plus douloureuse que Donny van de Beek n’a jamais caché combien ses blessures successives avaient pesé sur sa carrière et son moral. À 29 ans, le milieu néerlandais tente désormais de retrouver un semblant de continuité dans un championnat bien éloigné des sommets auxquels il semblait promis. Lui qui compte 19 sélections avec les Pays-Bas n’a d’ailleurs plus été appelé en équipe nationale depuis 2021. Une disparition progressive des radars qui contraste brutalement avec l’effervescence entourant son nom à l’époque de l’Ajax. De la demi-finale de Ligue des Champions au top 30 du Ballon d’Or, puis aux bancs de touche de deuxième division espagnole, Van de Beek a connu en quelques saisons une chute aussi spectaculaire que douloureuse. Une trajectoire qui rappelle à quel point tout peut aller très vite dans le football, dans un sens comme dans l’autre.