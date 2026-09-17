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UEFA Europa League

OM : Bruno Genesio égale une triste statistique vieille de 62 ans

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Bruno Genesio @Maxppp
Besiktas 4-1 Marseille

Le calvaire de Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille se poursuit. Après une victoire contre Strasbourg lors de la première journée de Ligue 1, le club phocéen n’a enchaîné que des défaites. Ce jeudi soir, l’OM a d’ailleurs aligné un quatrième revers consécutif, toutes compétitions confondues, après sa lourde défaite à Istanbul face à Besiktas (1-4).

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Une défaite qui fait mal à l’OM et qui « offre » à Bruno Genesio une statistique dont il se serait bien passé. Le Lyonnais est devenu le premier entraîneur du club olympien à perdre quatre de ses cinq premiers matches, 62 ans après Mario Zitelli. Et cela risque de ne pas s’arranger puisque le Paris Saint-Germain débarque au CEPAC Vélodrome dimanche prochain

Pub. le - MAJ le
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