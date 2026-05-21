La réaction dingue du Prince William après le sacre d’Aston Villa

C’est ce que l’on appelle être aux anges. Hier soir, Aston Villa a remporté la Ligue Europa en écrasant Fribourg (0-3). Une victoire marquée par le nouveau succès d’Unai Emery dans la compétition, mais ce n’est pas tout. En effet, le Prince William, fidèle supporter d’Aston Villa depuis l’enfance, a aussi fait parler de lui. Sur plusieurs vidéos, capturées par des médias et relayées sur X, il a laissé exploser sa joie dans les tribunes du Besiktas Stadium, à Istanbul.

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Lors du troisième but signé Morgan Rogers, qui a donc offert aux Villans leur premier trophée majeur depuis 1996, on peut imaginer la joie de l’héritier du trône d’Angleterre, sautant dans tous les sens. Désormais, le Prince pourra observer les hommes de Birmingham lors de matchs européens grandioses puisque Villa est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.