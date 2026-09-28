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UEFA Nations League

Ligue des Nations : l’Italie assomme la Turquie

Par Aurélien Léger-Moëc
2 min.
L'Italie célèbre en Turquie @Maxppp
Turquie 1-4 Italie

L’Italie a eu droit, comme la France, à une pelouse en bien mauvais état pour son déplacement en Turquie. Ce n’était pas dans le même stade, et il y avait en plus une pluie battante. Mais cela n’a pas empêché les hommes de Roberto Mancini de mener 3-0 dès la 27e minute, après une première mi-temps dominée de bout en bout. Face à des Turcs aussi apathiques que maladroits, la Squadra Azzurra, pourtant loin d’être en confiance après une première défaite contre la Belgique (0-2), s’est baladée, profitant des erreurs adverses. D’abord celle de Celik sur un corner mal tiré, qui a permis à Bastoni de reprendre victorieusement en taclant (0-1, 9e). Puis à Frattesi, après une beau mouvement collectif, d’exploiter un ballon relâché par Bayindir suite à une frappe de Kayod0 (0-2, 22e).

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Et enfin à Kayode, pour sa première sélection de conclure une nouvelle séquence collective de qualité (0-3, 27e). En démonstration, au-dessus dans tous les secteurs du jeu, l’Italie ne ressemblait pas à l’équipe qui avait proposé si peu face à la Belgique 3 jours plus tôt. La Turquie se réveillait dès le retour des vestiaires, avec la réduction du score de Baris Yilmaz, après une sortie un peu farfelue de Donnarumma (1-3, 47e). Mais ils se condamnaient encore sur une erreur de relance de Bayindir, qui permettait à Tonali de déclencher une frappe sur le poteau, que Pio Esposito reprenait de la tête (1-4, 51e). De quoi tuer dans l’oeuf toute idée de révolte. L’Italie se relance ainsi parfaitement avant d’affronter les Bleus vendredi prochain au Stade de France.

Les résultats de la soirée :

Ligue A :
Groupe 1 :
Belgique 0-0 France
Turquie 1-4 Italie : Baris Yilmaz (47e) pour la Turquie) ; Bastoni (9e), Frattesi (22e), Kayode (27e) pour l’Italie

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Ligue B :
Groupe 2 :
Irlande du Nord 0-0 Hongrie

Groupe 4 :
Roumanie 2-4 Bosnie-Herzégovine : Birligea (28e), Cicaldau (62e) pour la Roumanie ; Gigovic (12e), Muharemovic (19e), Tabakovic (40e), Mahmic (55e)
Suède 3-1 Pologne : Nygren (8e), Ayari (63e), Gyokeres (72e) pour la Suède ; Szymanski (43e) pour la Pologne

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