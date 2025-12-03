Coupe d’Allemagne : Stuttgart et Fribourg assurent leur place en quarts

Suite des huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne ce mercredi. La logique a été respectée dans les deux affiches de 18 h opposant un club de première division à un autre de 2. Bundesliga. Sans impressionner, Stuttgart s’est imposé sur la pelouse de Bochum (2-0). Très malheureux, le défenseur central Philipp Strompf a débloqué la rencontre en déviant le ballon de la tête dans son propre but. L’Allemand a ensuite écopé d’un carton rouge en fin de première période pour une faute dangereuse sur Deniz Undav. L’ancien de Brighton a d’ailleurs augmenté l’avantage des siens après la pause (47e), malgré la résilience de l’équipe locale, qui a tiré plus souvent au but que ses adversaires et a obligé le portier Fabian Bredlow à réaliser trois parades décisives.

Pendant ce temps, Fribourg a tranquillement disposé de Darmstadt à domicile (2-0). Vincenzo Grifo, sur penalty (42e), et Lucas Höler, en contre-attaque (69e), ont inscrit les deux buts des Breisgau-Brasilianer. Le score aurait pu s’alourdir mais l’international italien a raté un deuxième penalty à la 84e, tandis qu’en face, Matej Maglica a été exclu après un deuxième carton jaune. Ces derniers affronteront le vainqueur du match Union Berlin–Bayern Munich ce soir à 20 h 45. Stuttgart devra faire face à Hambourg ou Holstein Kiel, qui se rencontrent ce soir également.