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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Saibari sort sur blessure !

Par Aurélien Léger-Moëc
Ismael Saibari @Maxppp
Canada 0-0 Maroc
winamax
1 3.60 N 2.20 2 2.55 bonus 100€

Difficile début de match pour le Maroc face au Canada lors du 8e de finale de la Coupe du Minde 2026. Les Lions de l’Atlas sont globalement dominés par les hommes de Jesse Marsh. Et ils viennent de perdre leur meilleur buteur, Ismael Saibari, sur blessure, dès la 22e minute.

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C’est Soufiane Rahimi qui l’a remplacé, lui qui a été buteur face à Haiti en phase de poule. Un coup dur pour le Maroc, puisque Saibari avait inscrit 3 buts depuis le début de la compétition.

Pub. le - MAJ le
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