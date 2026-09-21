Menu Rechercher
Commenter 4
UEFA Nations League

Équipe de France : Estéban Lepaul dévoile la chanson qu’il chantera à son bizutage

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Esteban Lepaul célèbre un but avec le Stade Rennais @Maxppp

Présent dans la liste de Zinedine Zidane, Estéban Lepaul (26 ans) va découvrir l’équipe de France pour la première fois de sa carrière. Et l’attaquant du Stade Rennais sait déjà la chanson qu’il va chanter à son bizutage.

La suite après cette publicité

« Bien sûr, je sais déjà ce que je vais chanter puisque c’est la même chanson que je chante à tous les petits bizutages que j’ai eus dans les clubs. Je suis prêt sur ça. Ce sera sûrement « Pitbull » de Booba que je chante depuis 6, 7 ans maintenant. C’est ma valeur sûre, je ne me tromperai pas », a-t-il confié au micro de RMC.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
France
Rennes
Esteban Lepaul

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
France Flag France
Rennes Logo Stade Rennais FC
Esteban Lepaul Esteban Lepaul
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier