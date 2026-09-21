Équipe de France : Estéban Lepaul dévoile la chanson qu’il chantera à son bizutage

Présent dans la liste de Zinedine Zidane, Estéban Lepaul (26 ans) va découvrir l’équipe de France pour la première fois de sa carrière. Et l’attaquant du Stade Rennais sait déjà la chanson qu’il va chanter à son bizutage.

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« Bien sûr, je sais déjà ce que je vais chanter puisque c’est la même chanson que je chante à tous les petits bizutages que j’ai eus dans les clubs. Je suis prêt sur ça. Ce sera sûrement « Pitbull » de Booba que je chante depuis 6, 7 ans maintenant. C’est ma valeur sûre, je ne me tromperai pas », a-t-il confié au micro de RMC.