Coupe du Monde 2026 : la petite finale France-Angleterre, du jamais vu en 44 ans
La petite finale entre la France et l’Angleterre a marqué l’histoire de la Coupe du Monde avec un scénario complètement fou. Avec dix buts inscrits, la rencontre remportée par les Three Lions face aux Bleus (4-6) est devenue le cinquième match le plus prolifique de l’histoire du Mondial. Il fallait remonter à 1982 et au large succès de la Hongrie contre le Salvador (10-1) pour retrouver une affiche aussi riche en buts. Les précédents matchs plus spectaculaires appartenaient tous à une autre époque, avec notamment le célèbre Hongrie-Allemagne de 1954 terminé sur le score de 8-3.
Cette pluie de buts a également permis à la France d’écrire une nouvelle page de son histoire en petite finale. Les Bleus avaient déjà participé à une rencontre très offensive en 1958 face au Paraguay, remportée 7-3, mais jamais une petite finale de Coupe du monde n’avait offert un tel spectacle. Le duel face aux Anglais a donc rejoint les grandes rencontres offensives de la compétition, dans un match resté comme l’un des plus mémorables de cette édition 2026.
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