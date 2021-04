PSG : Mauricio Pochettino croise les doigts pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse à la veille de la réception d'Angers en quart de finale de Coupe de France, l'entraîneur du Paris SG Mauricio Pochettino a croisé les doigts pour que Kylian Mbappé (22 ans), très utilisé depuis son arrivée sur le banc en janvier, garde sa forme du moment le plus longtemps possible et évite les pépins.

«Kylian, que puis-je dire ? Nous espérons qu’il continue comme ça, en forme, jusqu’à la fin de la saison. Il vaut mieux ne rien dire. Nous le gérons de notre côté pour qu’il continue à être un joueur important pour l’équipe», a confié le technicien argentin. Pourvu que ça dure !