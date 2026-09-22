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Atlético : l’énorme craquage de l’adjoint de Simeone avec Antonio Rüdiger

Par Aurélien Macedo
1 min.
Antonio Rüdiger, le défenseur du Real Madrid @Maxppp
Atlético 2-1 Real Madrid

Explosif, le derby madrilène a été l’objet de nombreux contentieux entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid pour une victoire 2-1 des Colchoneros. Entre les critiques de José Mourinho sur l’arbitrage et la sortie acide de Diego Simeone à son encontre, les esprits se sont échauffés. Durant le match, un accrochage a été particulièrement marquant.

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Adjoint de Diego Simeone et ancienne gloire des Colchoneros avec qui il a été finaliste de la Ligue des Champions en 2014 et 2016, Gabi s’en est pris au défenseur central Antonio Rüdiger. Selon des images de la Movistar, l’ancien milieu de terrain aurait lâché ceci à plusieurs reprises au joueur allemand : «tu vas me sucer la b---.»

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