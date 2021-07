Nice : la présence d'ex-coéquipiers a joué pour Kluivert

Tout comme Calvin Stengs, Pablo Rosario et Mario Lemina, Justin Kluivert a rejoint l'OGC Nice et a été présenté par Julien Fournier et Jean-Pierre Rivère à la presse ce mardi midi. Il retrouvera ainsi deux Néerlandais (Stengs et Rosario) et un joueur qu'il a côtoyé du côté de l'Ajax, Kasper Dolberg. Pour lui, la présence de ces hommes a joué, ainsi que celle de Christophe Galtier.

« Je pense que oui. C'est un club avec beaucoup d'ambitions, avec l'entraîneur qu'ils ont fait venir et tous les joueurs. C'est un club avec de grandes ambitions et je suis très heureux d'être ici. Cela peut en faire partie, je connais les deux depuis les Pays-Bas, ça m'a aidé à venir. Si le club peut attirer ce genre de joueurs, ce sont de très bonnes choses. Ce que je pense du nouveau coach que c'est un grand coach qui l'a montré en devenant champion l'année dernière. C'est une très bonne chose qu'il est venu. On a eu de grandes conversations et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu », a déclaré l'ex de l'AS Roma.