Serie A : l'Atalanta cartonne l'AC Milan, l'Inter n'en profite pas

La 19e journée de Serie A avait bien débuté avec un match totalement fou entre l'AS Roma et Spezia (4-3) et on reste sur de hauts standards. Leader, l'AC Milan recevait l'Atalanta pour un match au sommet. Les Lombards viennent de tomber de haut. Sans sourciller, les hommes de Gian Piero Gasperini ont déroulé une sublime partition. Cristian Romero a ouvert le score en première période (26e) avant que Josip Ilicic double la mise sur penalty au retour des vestiaires (53e). Finalement, Duvan Zapata a aussi inscrit son but (77e) et permet à l'Atalanta de s'imposer 3-0.

Au classement, l'Atalanta remonte à la quatrième place à 7 points de son adversaire du soir. L'AC Milan reste en tête pour deux petits points puisque dans le même temps, l'Inter Milan a loupé le coche. Le rival historique s'est déplacé sur la pelouse de l'Udinese et n'a pas réussi à marquer. Score final 0-0 qui n'arrange que l'Udinese qui est désormais 14e.

Le classement de la Serie A