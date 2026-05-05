Deux cadres historiques d’Angers annoncent leurs retraites

Treizième de Ligue 1, le SCO Angers est quasiment assuré d’être maintenu en Ligue 1 et n’a besoin que d’un point lors des deux dernières journées. Une situation confortable pour le SCO qui peut déjà commencer à penser à la saison prochaine et celle-ci se fera sans deux cadres historiques. Au club depuis 2015, Pierrick Capelle a annoncé la fin de sa carrière après onze années sous le maillot noir et blanc pour 322 apparitions, 24 buts et 18 passes décisives.

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Formé à Avion et passé par Quevilly avec qui il avait été finaliste de la Coupe de France 2012 comme avec Angers en 2017, Pierrick Capelle avait aussi porté le maillot de Clermont. Outre l’ailier de 39 ans, Abdoulaye Bamba a aussi annoncé la fin de son aventure angevine et va aussi raccrocher les crampons à l’issue de la saison. Le défenseur ivoirien de 36 ans avait été formé à la Juventus avant de débuter en professionnel à Dijon entre 2010 et 2016. Arrivé à Angers en 2017 et resté neuf saisons, il a disputé 187 matches avec le SCO.