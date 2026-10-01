L’Espagne U21 et Carlos Espí cartonnent Saint-Marin
L’Espagne U21 a signé une véritable démonstration ce jeudi soir en écrasant Saint-Marin 13-0. Pour sa première titularisation avec les Espoirs espagnols, Carlos Espí a particulièrement marqué les esprits en inscrivant un quadruplé et en délivrant deux passes décisives.
Nada mal marcar cinco goles en tu debut con la #SUB21.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 1, 2026
¡Es la noche de Carlos Espí!
🇸🇲 0-11 🇪🇸 | 74'
📺 @teledeporte#U21EURO | #NuestraBase pic.twitter.com/ICaKmvCMHz
L’attaquant du Real Madrid a ainsi été directement impliqué sur six des treize buts espagnols, contribuant largement à cette victoire fleuve. Une première titularisation remarquée pour Espí, qui s’est offert une soirée particulièrement prolifique avec la sélection U21.
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