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L’Espagne U21 et Carlos Espí cartonnent Saint-Marin

Par Josué Cassé
1 min.
Carlos Espi, buteur avec le Real Madrid @Maxppp

L’Espagne U21 a signé une véritable démonstration ce jeudi soir en écrasant Saint-Marin 13-0. Pour sa première titularisation avec les Espoirs espagnols, Carlos Espí a particulièrement marqué les esprits en inscrivant un quadruplé et en délivrant deux passes décisives.

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L’attaquant du Real Madrid a ainsi été directement impliqué sur six des treize buts espagnols, contribuant largement à cette victoire fleuve. Une première titularisation remarquée pour Espí, qui s’est offert une soirée particulièrement prolifique avec la sélection U21.

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