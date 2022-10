PSG : quel onze face à Benfica ?

La suite après cette publicité

Mardi, le PSG remet déjà le couvert. Six jours après son nul à Benfica, trois jours après celui concédé à Reims, les Rouge et Bleu retrouvent le club portugais dès mardi (à suivre en live commenté sur Foot Mercato, coup d'envoi 21h). La rencontre aura cette fois lieu au Parc des Princes pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions. Le faux pas sera interdit car cela laisserait une porte grande ouverte aux Águias de terminer 1er de cette poule H.

Dans un passé récent, le PSG a trop souffert de terminer 2e de son groupe de C1. Il ne peut pas se le permettre, surtout avec un tel effectif de joueurs. Pourtant, les forces s'amenuisent au fur et à mesure que les rencontres s'enchainent. À Reims, Sergio Ramos a écopé d'un carton rouge et manquera au minimum la réception de l'OM dimanche prochain dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1.

Quid de Messi ?

Galtier n'a plus beaucoup de solutions de rechange. Face à Benfica, il fera sans doute confiance à Donnarumma et alignera probablement une défense quasi similaire à celle vue à Lisbonne avec pour seul changement Bernat à la place de Nuno Mendes, blessé pour trois semaines. Hier soir à Auguste-Delaune, il a mis au repos un Hakimi entré en fin de match et apparu très nerveux. D'autres arbitres moins cléments l'auraient d'ailleurs expulsé.

Dans l'entrejeu, on retrouverait sans doute le duo Verratti-Vitinha. Le premier, particulièrement tendu à Reims et averti au moment de la sortie de Ramos, a été remplacé à la pause par le second. Devant, il n'y aura pas trop de doutes puisque Messi devrait être remis de sa gêne au mollet et postule pour intégrer le trio d'attaque avec Mbappé, moins bien en ce moment, et Neymar, qui n'a disputé que 35 minutes sur les bords de la Marne.