La réaction de Claude Puel après la défaite de Nice contre Ludogorets

Défait face à Ludogorets hier soir en Ligue Europa (1-0), l’OGC Nice de Claude Puel n’a pas montré grand-chose. Le coach du GYN a réagi après la rencontre : « on a joué ce match avec beaucoup de sérieux, d’implication, avec beaucoup de jeunes joueurs qui ont découvert ce niveau-là et le monde professionnel. Il y a eu de bonnes choses, et puis il y en a d’autres moins bonnes, comme sur leur but, concédé sur des erreurs de jeunesse. C’est dommage. C’était une rencontre assez équilibrée, et ils ont eu des situations en fin de première période et sur coups de pied arrêtés sur la deuxième », a-t-il conclu.

Avant d’ajouter, avec optimisme : « nous aussi, on a eu quelques situations, notamment en seconde période, où il n’a pas fallu grand-chose pour égaliser. Ce match permet de faire grandir le groupe, de donner des possibilités de temps de jeu à des joueurs qui reviennent de blessures, d’étoffer l’effectif avec des jeunes qui débutent. Bien sûr que ce match était important ». Désormais éliminé de la compétition avec une 33e place désolante pour les supporters (seulement trois points en poche), Nice rate le coche en Europe.