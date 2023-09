Boubakary Soumaré a refusé de gros clubs pour signer à Séville

Ce mardi, Séville a présenté ses recrues Mariano Diaz et Boubakary Soumaré. Ce dernier a été courtisé par plusieurs équipes notamment en fin de mercato (Naples, l’Inter et l’OL). Mais il a choisi les Andalous. «Ils voulaient que je joue ici et je voulais jouer avec eux. C’était le meilleur projet pour moi, je n’en doute pas, et c’est le meilleur endroit pour démontrer mon niveau et aider l’équipe». Pour signer à Séville, il a fait des efforts économiques. Pour quelle raison ? «Parce que le projet était pour moi le meilleur, honnêtement. Nous jouons par amour du football, faire un effort économique me permet de jouer dans cette équipe».

La suite après cette publicité

Les dirigeants espagnols l’ont d’ailleurs remercié. Ils en ont d’ailleurs profité pour expliquer que la concurrence était féroce pour Soumaré. Le directeur sportif, Victor Orta, a notamment expliqué : «personnellement, je tiens à le remercier pour le réel effort qu’il a fait financièrement, comme le montrent les personnes qui veulent porter ce maillot. Nous l’avons contacté il y a longtemps, mais nous avons dû tenir le coup jusqu’à ce que nous puissions libérer le contrôle économique pour l’inscrire et il nous a attendu jusqu’au dernier jour. De grandes équipes, des géants, des champions italiens qui jouent la Ligue des champions l’ont appelé, mais il voulait nous attendre , donc je tiens à le remercier.» Un geste fort du joueur qui a donc été apprécié.