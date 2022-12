CdM 2022, Belgique : les douloureuses révélations de Michy Batshuayi

Demi-finaliste du dernier Mondial, c'est avec stupeur que la Belgique est cette année sortie de la Coupe du Monde à l'issue de la phase de groupes. Un choc pour les Diables Rouges qui semblaient pourtant avoir les armes pour réaliser une nouvelle belle compétition. Une déception immense racontée d'ailleurs Michy Batshuayi après la rencontre.

« Beaucoup de joueurs ont pleuré », raconte le joueur Fenerbahçe. Une émotion encore accentuée par l'annonce du départ de Roberto Martinez,, le sélectionneur national : « nous étions tous surpris, il nous a dit ça en pleurant. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pleuré, c'est la dernière pour quelques joueurs, c'est la Coupe du monde, ce n'est pas un match amical. C'est tous les quatre ans et c'est normal qu'il y ait beaucoup de regrets. » La Belgique doit désormais se remobiliser et d'ores et déjà se concentrer sur la préparation du prochain Euro, tenu en Allemagne en 2024.