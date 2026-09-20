La grosse faute polémique de Kang-In Lee face au Real Madrid

La séquence risque de nourrir les débats sur les plateaux espagnols ce soir. Lors du derby madrilène opposant l’Atlético au Real cet après-midi, Kang-In Lee s’est retrouvé au centre d’une séquence déjà sujette à débat, avec une semelle dangereuse sur la cheville de Valverde. L’ancien Parisien s’en est tiré sans le moindre avertissement.

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🚨🚨 MÁS POLÉMICA EN EL METROPOLITANO.



⁉️ ¿Era roja a Kang-In Lee por esta entrada sobre Valverde?



¡Nos vemos a las 12 de la noche en CUATRO! pic.twitter.com/JuQ6JVYk7w — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2026

Avant lui, Cutí Romero s’était également rendu coupable d’une charge irrégulière au niveau de la cheville de Bellingham, et l’Argentin n’avait écopé que d’un carton jaune (39e). Le Real Madrid a été réduit à 10 par la suite avec l’expulsion de Dean Huijsen, et est désormais mené 2-0.