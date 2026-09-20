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Liga

La grosse faute polémique de Kang-In Lee face au Real Madrid

Par Jordan Pardon
1 min.
Atlético 2-1 Real Madrid

La séquence risque de nourrir les débats sur les plateaux espagnols ce soir. Lors du derby madrilène opposant l’Atlético au Real cet après-midi, Kang-In Lee s’est retrouvé au centre d’une séquence déjà sujette à débat, avec une semelle dangereuse sur la cheville de Valverde. L’ancien Parisien s’en est tiré sans le moindre avertissement.

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Avant lui, Cutí Romero s’était également rendu coupable d’une charge irrégulière au niveau de la cheville de Bellingham, et l’Argentin n’avait écopé que d’un carton jaune (39e). Le Real Madrid a été réduit à 10 par la suite avec l’expulsion de Dean Huijsen, et est désormais mené 2-0.

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