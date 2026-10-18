Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Serie A : l’AC Milan gagne dans la douleur contre l’Atalanta

Par Kevin Massampu
1 min.
Adrien Rabiot @Maxppp
Milan 3-2 Atalanta

Tout comme l’Inter (1er), l’AS Roma (2e) et la Lazio (3e), l’AC Milan est toujours invaincu en Serie A. Le club rossonero entraîné par Rúben Amorim a continué sa marche en avant en championnat en s’imposant contre l’Atalanta Bergame (3-2), à San Siro. Après l’ouverture du score de Gonçalo Ramos (25e, 1-0), Adrien Rabiot doublait la mise d’une frappe pied droit, sur un service de Moreira à l’entrée de la surface (43e, 2-0).

La suite après cette publicité

En seconde période, Gonçalo Ramos ratait l’opportunité d’inscrire un doublé sur penalty (57e)… avant que quelques secondes plus tard, Mario Gila ne reprenne de la tête une déviation de Rabiot sur corner pour sceller le sort du match (57e, 3-0). Les Bergamasques ont ensuite sonné la révolte avec des réalisations de Gianluca Gaetano (66e), puis Nikola Krstović (81e), face à des Milanais apathiques et qui a souffert en fin de partie. Mais cela n’a pas suffi pour revenir à égalité. Au classement, l’AC Milan est quatrième du championnat italien, tandis que l’Atalanta de Maurizio Sarri est dixième.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Atalanta

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Atalanta Logo Atalanta
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier