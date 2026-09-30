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Ligue 1

L’OM a reçu plus de 4 M€

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Genesio, Richard et Lorenzi @Maxppp

L’Olympique de Marseille a reçu une bonne nouvelle. Selon les informations publiées par Sportune, l’écurie olympienne, qui participe cette saison à la Ligue Europa, a empoché un premier versement de la part de l’UEFA. La somme atteint 4,14 millions d’euros. Ce qui correspond selon le média à la prime commune à toutes les équipes.

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Le média ajoute que l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais, qui participent aussi à cette compétition cette saison, ont été payés. Les Gones auraient ainsi perçu une somme plus ou moins équivalente à celle de Marseille. Pour les Bretons, le montant évoqué avoisine les 9 M€.

Pub. le - MAJ le
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