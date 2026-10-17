Bundesliga : le Bayern Munich d’un Luis Díaz triple buteur étrille Leipzig

Les deux nuls consécutifs contre Augsbourg (2-2) et Viking (3-3) semblent déjà être un lointain mauvais souvenir pour le Bayern Munich. Troisièmes avant la réception du RB Leipzig (7e), les Munichois n’ont fait qu’une bouchée de la formation saxonne en s’imposant (6-1). Après 34 minutes de jeu, Luis Díaz (12e), Aleksandar Pavlović (26e) et Michael Olise (34e) avaient déjà trompé Maarten Vandevoordt. En seconde période, Luis Díaz continuait son festival en inscrivant un doublé (47e), puis un triplé (69e).

La suite après cette publicité

Auteur de deux passes décisives, Harry Kane y est allé également de son petit but (53e). Andrija Maksimović a sauvé l’honneur de la troupe de Martín Demichelis en fin de match (90e+1). Avec ce très large succès, les hommes de Vincent Kompany prennent provisoirement la première place de Bundesliga, en attendant la suite de cette 6e journée et le déplacement de Fribourg à Leverkusen, dimanche après-midi (15h30). Le Bayern peut désormais se focaliser sur son gros choc à venir contre Arsenal, mercredi soir, pour la 3e journée de la phase de ligue de Ligue des Champions. Un match que ne disputera pas Michael Olise, suspendu après son rouge en C1 dans la semaine.