Liverpool : Hugo Ekitiké forfait pour défier Fulham
Le Français Hugo Ekitiké est forfait pour la rencontre face à Fulham, ce dimanche (16h). L’attaquant tricolore ne figure pas dans le groupe de Liverpool en raison d’une légère blessure au tendon d’Achille, comme l’a expliqué Arne Slot avant le coup d’envoi. Une absence qui constitue un nouveau coup dur pour les Reds, déjà privés d’Alexander Isak, récemment victime d’une grave blessure.
Pour pallier ce forfait, Arne Slot a décidé de repositionner Cody Gakpo en pointe de l’attaque. Le Néerlandais sera soutenu par un trio composé de Wirtz, Mac Allister et Szoboszlai, chargés d’animer le secteur offensif face à Fulham. Un choix offensif qui traduit l’adaptation forcée de Liverpool dans un contexte d’effectif fragilisé.
