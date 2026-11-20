L’équipe de France connaît son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des Nations et le tirage au sort ne lui a pas fait de cadeau. Malgré leur statut de tête de série, les Bleus affronteront l’Espagne dans une double confrontation programmée les 25 et 28 mars 2027. Le match aller se disputera sur le sol espagnol, le jeudi 25 mars à 20h45, avant une manche retour en France, le dimanche 28 mars à la même heure. Un rendez-vous particulièrement attendu entre deux sélections qui se sont régulièrement croisées ces dernières années, avec des confrontations à l’Euro 2024, en Ligue des Nations 2025 et lors de la Coupe du monde 2026. Les Espagnols ont pris l’ascendant sur les Tricolores lors de ces derniers rendez-vous, faisant de cette nouvelle opposition une occasion de revanche pour les Français. Cette fois, les Bleus pourront compter sur Zinedine Zidane, désormais à la tête de la sélection à la place de Didier Deschamps, pour tenter d’inverser la tendance face à leur rival ibérique.

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Le vainqueur de ce quart de finale retrouvera ensuite les Pays-Bas ou le Portugal dans le dernier carré de la compétition. Avant d’envisager une éventuelle demi-finale, les hommes de Zinedine Zidane devront toutefois franchir un obstacle relevé face à une sélection espagnole qui leur a posé de nombreux problèmes ces dernières années. Les deux équipes disposeront d’environ quatre mois pour préparer ce rendez-vous, qui marquera également l’un des premiers grands défis du nouveau sélectionneur français.