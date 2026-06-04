PSG : la presse madrilène spécule encore sur Vitinha

Les candidats aux élections du Real Madrid enchaînent les promesses… Mercredi soir, Enrique Riquelme a choqué l’Espagne en annonçant l’arrivée d’Erling Haaland (Manchester City) en cas de victoire, ainsi que celle de son coéquipier Rodri. Florentino Pérez lui a été un peu plus discret pour l’instant, se "contentant" de José Mourinho et d’Ibrahima Konaté.

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Mais comme l’indique la Cadena SER, Pérez pourrait contre-attaquer dans les prochaines heures, et annoncer l’arrivée de Vitinha (PSG) en cas de victoire. Une rumeur qui prend de plus en plus d’ampleur en Espagne, où beaucoup évoquent une clause signée sous seing privé par le milieu de terrain pour pouvoir quitter Paris contre un montant raisonnable. Affaire à suivre…