Premier League : Tottenham concède le nul à Southampton, West Ham se relance à Watford

Malgré plusieurs rencontres reportées en raison de cas de Covid-19 au sein des équipes anglaises, la période des fêtes après le Boxing Day se poursuit en Premier League dans cette fin d'année 2021. Pour le compte de la 20e journée, Tottenham souhaitait poursuivre sa belle série de six rencontres sans défaite depuis l'arrivée d'Antonio Conte. En déplacement sur la pelouse de Southampton, les Spurs ont pourtant été surpris. Rapidement dans cette rencontre, les Saints ont ouverts le score grâce à une belle frappe de Ward-Prowse (1-0, 26e).

Mais après une belle percée de Son dans la surface adverse, Salisu était bien trop en retard et commettait la faute dans la surface, avec en prime, un second carton jaune synonyme d'expulsion. De quoi permettre aux Londoniens d'égaliser grâce à un penalty bien transformé par Kane (1-1, 41e). Réduits à dix, les Saints (13e) ont tenu jusqu'au bout et privent Tottenham d'un cinquième succès en six rencontres avant d'affronter Newcastle. De leur côté, les Spurs restent à la 6e place.

West Ham se relance enfin

Avec seulement une victoire lors de ses cinq derniers matches, West Ham souhaitait se relancer contre Watford, au bord de la zone rouge et sur une triste série de quatre défaites consécutives. Pourtant, les Hornets démarrait parfaitement ce match en ouvrant le score d'une frappe enroulée de Dennis, qui a terminé dans la lucarne de Fabianski (1-0, 4e). Mais les Londoniens ont rapidement renversé la tendance en quelques minutes, grâce à des buts de Souček et Benrahma (2-0, 27e et 29e). En seconde période, Noble faisait le break sur penalty (3-1, 58e) et assurait le succès des Hammers, qui retrouvent la 5e place. En revanche, Watford n'y arrive pas et devra se ressaisir contre Tottenham, le 1er janvier.

Enfin, prochain adversaire des Hammers, Crystal Palace n'a fait qu'une bouchée de Norwich City, lanterne rouge du Championnat d'Angleterre. Après une ouverture du score d'Edouard sur penalty (1-0, 7e), Mateta et Schlupp ont permis aux Eagles de prendre le large avant la mi-temps (3-0, 38e et 42e). Un succès facilitant à Palace de monter à la 9e place, alors que Norwich tentera d'aller chercher sa troisième victoire de la saison à Leicester.

Les résultats de l'après-midi