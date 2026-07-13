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AC Milan : les premiers mots de Gonçalo Ramos

Par Aurélien Macedo
1 min.
Gonçalo Ramos @Maxppp

Recrue star du mercato estival de l’AC Milan puisqu’il a coûté 65 millions d’euros, l’ancien parisien Gonçalo Ramos (25 ans) tentera de s’imposer en pointe de l’attaque des Lombards. Revenu de la Coupe du Monde 2026 où il a été éliminé avec le Portugal en seizième de finale, il s’est fendu d’un message pour les supporters.

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L’attaquant portugais a montré son enthousiasme a enfilé prochainement le maillot milanais : «salut les Milanais, je suis content d’être ici et j’ai hâte de vous rencontrer. Allez l’AC Milan.»

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