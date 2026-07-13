Serie A
AC Milan : les premiers mots de Gonçalo Ramos
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@Maxppp
Recrue star du mercato estival de l’AC Milan puisqu’il a coûté 65 millions d’euros, l’ancien parisien Gonçalo Ramos (25 ans) tentera de s’imposer en pointe de l’attaque des Lombards. Revenu de la Coupe du Monde 2026 où il a été éliminé avec le Portugal en seizième de finale, il s’est fendu d’un message pour les supporters.
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Gonçalo checking in 🫡 pic.twitter.com/8G3NLsHq6g— AC Milan (@acmilan) July 13, 2026
L’attaquant portugais a montré son enthousiasme a enfilé prochainement le maillot milanais : «salut les Milanais, je suis content d’être ici et j’ai hâte de vous rencontrer. Allez l’AC Milan.»
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