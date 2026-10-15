OM : les gros regrets d’Himad Abdelli

Encore une soirée noire pour l’OM, qui décidément ne parvient pas à enchaîner. Déjà battu sur la pelouse de Besiktas lors de la 1ère journée de cette Ligue Europa il y a un mois, le club phocéen a cette fois chuté à domicile contre l’Olympiakos (0-1). Il y avait forcément de la déception sur les visages olympiens après le coup de sifflet final, d’autant qu’ils n’ont pas démérité durant cette rencontre. Ils auraient même dû marquer au moins un but mais leur manque de réalisme dans les deux surfaces a encore fait très mal.

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«On retient le score à la fin. À Troyes, on n’a pas fait un bon match mais on gagne. Ce soir, on fait un bon match mais on perd. On repart avec zéro point. Le foot, c’est les deux cages. On doit être plus dur pour se mettre à l’abri, mais on ne l’a pas fait, regrettait Himad Abdelli après la rencontre au micro de Canal+. On a mis les ingrédients, mais on manque d’efficacité, et dans ce genre de match c’est important. Il va falloir travailler sur ça dès dimanche.»