Coupe de France : fin du rêve pour l’AS Cuines-La Chambre !

L’incroyable aventure de l’AS Cuines-La Chambre en Coupe de France s’est arrêtée ce dimanche, à l’occasion du cinquième tour de la compétition. Deux semaines après avoir réalisé l’un des plus grands exploits de cette édition en éliminant Saint-Priest, pensionnaire de National 1 évoluant six divisions au-dessus, le petit club savoyard de Départemental 2 n’a pas réussi à rééditer sa performance. Opposée au FC Colombier-Satolas, formation de Régional 3, l’équipe de Cuines-La Chambre s’est inclinée sur la plus petite des marges (0-1). Miguel Manette a inscrit l’unique but de la rencontre peu avant la pause, mettant fin au parcours remarquable des Savoyards. Malgré cette élimination, le club amateur restera l’une des belles histoires de cette Coupe de France, après avoir notamment réussi à faire tomber une formation du quatrième échelon national lors du tour précédent.

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Ce cinquième tour marquait également l’entrée en lice des clubs de Ligue 3, dont plusieurs ont connu des rencontres particulièrement compliquées. Aubagne a notamment été éliminé sur la pelouse d’Istres, pensionnaire de National 1 (0-1), tandis que Bastia a dû attendre la séance de tirs au but pour venir à bout du Gazélec Ajaccio, club de National 2, dans un derby corse très disputé (0-0, 4-3 aux tirs au but). Le Stade Malherbe de Caen a également souffert face à son voisin de l’AG Caen, évoluant en Régional 1, avant de finalement s’imposer (2-1). À l’inverse, Valenciennes s’est offert une véritable démonstration offensive contre Habarcq, formation de Départemental 1, avec une victoire historique (13-0). Un succès record pour le club nordiste, actuellement en difficulté en championnat, où il occupe la quinzième place sur dix-huit équipes.