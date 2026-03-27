Algérie : le but farfelu d’Amine Gouiri

L’Algérie joue un match amical ce vendredi soir, à Gênes en Italie, face au Guatemala. Et il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir le premier but de cette partie. Grâce au gardien du Guatemala, Navarro.

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Dès la 19e minute, le portier s’est fendu d’une relance totalement ratée à l’entrée de sa surfacE. Amine Gouiri a hérité du cuir et n’a pas livré sa meilleure frappe pour profiter de l’aubaine, mais le gardien avait décidément choisi de se louper, ne parvenant pas à stopper le tir.