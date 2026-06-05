Le calendrier complet de la Coupe du Monde 2026 à télécharger en PDF

À garder bien au chaud dans vos favoris ou à imprimer, vous nous remercierez plus tard. Voici le calendrier complet de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet. Retrouvez dedans la programmation des 104 rencontres ainsi que tous les détails importants : groupes, horaires et diffuseurs.

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Pour rappel, beIN SPORTS proposera 100% des matchs de la Coupe du Monde (dont 50 en exclusivité), jour et nuit, avec des magazines en direct tout au long de la journée sur ses antennes. De son côté, M6 succède à TF1 en tant que diffuseur gratuit du Mondial et proposera 54 matchs en clair. À noter que cette Coupe du Monde se jouera sur trois fuseaux horaires. Les matchs d’une journée commenceront à 17h (heure française) et iront jusqu’à 6h du matin. Mais pas de panique pour les supporters tricolores, les Bleus joueront leurs trois premiers matchs de poule à des heures globalement accessibles : 21h00 face au Sénégal, 23h00 face à l’Irak, et 21h00 face à la Norvège.

Le calendrier complet à télécharger ici.