PSG : Luis Campos sort du silence sur l'avenir de Kylian Mbappé

C'était clairement l'information de la journée et la première réaction parisienne était attendue. Plus tôt dans la journée, la presse espagnole a lâché une bombe en annonçant que Kylian Mbappé voulait partir... dès le mois de janvier. L'international français (59 capes, 28 buts) en aurait marre et souhaiterait claquer la porte du club de la capitale. La relation entre le Bondynois et la direction francilienne est rompue et le point de non-retour semble avoir été atteint du côté du Parc des Princes. KM7 a même la sensation d'avoir été trahi par le PSG, notamment sur le mercato, et regrette de ne pas être parti cet été. Une information que nous vous avons déjà confirmée.

Avant un match important pour la qualification contre le Benfica Lisbonne, ce mardi, au Parc des Princes, la direction parisienne - ou le principal intéressé - était dans l'obligation de prendre le silence pour éviter une soirée qui pourrait rapidement tourner au cauchemar, dans son enceinte. Au micro de Canal +, c'est Luis Campos qui a été chargé de faire le pompier de service. «On a des rumeurs de transfert tous les jours. C'est spécial, car c'est avant un match très important. C'est grave ! Je suis tous les jours avec lui, il ne m'a jamais parlé de cela. Le président ne m'a pas non plus parlé de cela. Avant un match comme cela, c'est grave de voir cette information», a-t-il d'abord expliqué.

Luis Campos dément formellement pour Mbappé

Le conseiller sportif du PSG a également tenu à démentir les informations faisant part de son éventuel départ de Paris, en cas de celui de Mbappé, cet hiver. «Je suis là pour démentir. Kylian Mbappé n'a informé personne pour partir du Paris Saint-Germain. On n'a jamais parlé de cela. J'ai trois ans de contrat pour le PSG, je travaille tous les jours pour que le club fasse quelque chose d'extraordinaire. On parle avec lui tous les jours, comme avec les autres. Tous les joueurs discutent avec nous. J'ai parlé du recrutement il y a un mois, nous, on travaille tous les jours pour faire une saison exceptionnelle. On est très content de travailler ici», a-t-il lâché, d'un ton amer.

«Ce n'est pas une information comme cela qui va perturber ce groupe de faire une bonne performance» a ajouté le Portugais. Reste à savoir comment se dérouleront les prochains jours au Paris Saint-Germain et comment sera accueillie l'entrée du natif de Bondy sur la pelouse du Parc des Princes, ce mardi soir. Une polémique dont se serait bien passé le PSG avant, donc, cette réception du Benfica en Ligue des Champions et le Classique contre l'Olympique de Marseille, dimanche soir (20h45).

