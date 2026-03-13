Vahid Halilhodzic en veut terriblement au Maroc

Sélectionneur du Maroc entre 2019 et 2022, Vahid Halilhodzic avait été limogé par la fédération marocaine quelques mois seulement avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un énorme regret pour le Bosnien qui avait qualifié les Lions de l’Atlas pour la compétition. Présenté aujourd’hui en tant que nouvel entraîneur du FC Nantes, coach Vahid est revenu sur son départ précipité du Maroc.

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«J’ai vécu un moment terrible avec le Maroc. On m’a volé une Coupe du monde pour la troisième fois. J’avais formé l’équipe pour la Coupe du monde. J’avais tout préparé. (…) Moi je suis différent, je suis comme ça. On me dit d’être plus diplomatique. Moi j’assume mes responsabilités», a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC Sport.