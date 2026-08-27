Nice : Mohamed-Ali Cho vendu à Hull City

Deux ans et demi après avoir été recruté par Nice contre 10 M€, Mohamed-Ali Cho (22 ans) quitte à nouveau la France. Cette fois, direction l’Angleterre et Hull City. Après 12 buts et 13 passes décisives en 93 matches, l’ailier est vendu en Premier League pour 15 M€, hors bonus.

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Mohamed-Ali Cho rejoint Hull City.



L'OGC Nice lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière.



⭢ https://t.co/cFMO3KuTol pic.twitter.com/3dTpGfbNXT — OGC Nice (@ogcnice) August 27, 2026

«Hull City a le plaisir d’annoncer la signature de l’attaquant français Mohamed-Ali Cho, en provenance de l’OGC Nice (Ligue 1), pour un montant non divulgué. Ce joueur prometteur de 22 ans a signé un contrat de cinq ans avec les Tigers, qui le liera au club jusqu’à l’été 2031. Il devient ainsi la 12e recrue estivale du club», peut-on lire dans le communiqué publié par le club anglais.