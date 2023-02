Bayern : Nagelsmann persiste et signe

La suite après cette publicité

« Je ne crois pas qu’il va rater le match. Je m’attends à ce qu’il joue. Je ne sais pas ce qu’il a. La déclaration sur le site Internet du PSG est assez vague. Je ne peux pas l’imaginer rater le match ». En lâchant cette phrase le 3 février dernier, Julian Nagelsmann a braqué nombre de gens côté parisien. Le PSG blufferait-il volontairement concernant l’absence de Kylian Mbappé face au Bayern Munich ? « J’ai lu ses commentaires, mais je n’ai pas à lui répondre. C’est pas le style de la maison et c’est pas du tout mon style de faire de l’intox », avait répondu Christophe Galtier. À nouveau présent en conférence de presse de veille de match face à Bochum, Julian Nagelsmann n’a rien changé à son propos.

« J’ai lu beaucoup de choses concernant mon "attaque" qui n’en était pas une. Si on inverse la réflexion, et que Mbappé joue. Tout le monde aurait dit : "Nagelsmann est un idiot !". Je dis juste que je me prépare à ce qu’il joue », a-t-il ainsi précisé, avant d’être interrogé aussi sur la possible absence de Messi. « Il y a beaucoup de pression sur les deux équipes. Le PSG est meilleur avec Messi et Mbappé. Mais ils ont aussi de bons remplacements et une profondeur de banc. Je prépare mon équipe comme s’ils allaient jouer », a-t-il lancé. Pas sûr qu’il ait regardé les derniers matches du PSG quand il parle de la profondeur de banc…

À lire

PSG : le groupe pour le déplacement à Monaco sans Verratti mais avec Kimpembe