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Ligue 1

Rennes : Estéban Lepaul rêve de Ligue des Champions

Par Sasha Nahon
1 min.
Esteban Lepaul célèbre un but avec le Stade Rennais @Maxppp

Après avoir terminé meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avec 21 buts, Estéban Lepaul veut encore franchir un cap. Dans un entretien accordé à Ouest-France avant la reprise du Stade Rennais face au PSG dimanche, l’attaquant a dévoilé son grand objectif de carrière : « Aller jouer la Ligue des Champions, parce que c’est le rêve numéro un de ma carrière, ce que je vise depuis tout petit. »

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Avant de découvrir éventuellement la C1, Lepaul va connaître cette saison ses premiers matchs européens avec Rennes en Ligue Europa, une perspective qui l’enthousiasme particulièrement. « J’ai rarement été autant excité ! », reconnaît-il. L’attaquant veut également se mêler de nouveau à la lutte pour le titre de meilleur buteur, aider Rennes à se qualifier encore en Europe et réaliser un beau parcours en C3, estimant que son équipe a « largement les moyens d’exister dans cette compétition ».

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