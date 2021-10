PSG : les confidences de Georginio Wijnaldum sur son début de saison raté

La suite après cette publicité

À Liverpool de 2016 à 2021, Georginio Wijnaldum (30 ans) a été crucial dans le redressement des Reds. Après des années de vaches maigres, l'équipe de Jürgen Klopp est revenue aux sommets anglais (Premier League remportée en 2020) et européens (finale de Ligue des Champions 2018 et victoire en 2019). Membre clef du dispositif du coach allemand, Georginio Wijnaldum n'a cependant pas souhaité continuer l'aventure en Angleterre. Passé proche du FC Barcelone, il a finalement pris le chemin du Paris Saint-Germain. Ce qui avait tout l'air d'un bon coup a cependant du mal à se concrétiser.

Titulaire lors d'un seul des cinq derniers matches de Ligue 1 du Paris Saint-Germain, il n'a disputé que 57 minutes en Ligue des Champions. Un temps de jeu réduit qui s'explique par une adaptation poussive et de premières prestations décevantes. Présent en conférence de presse avec les Pays-Bas, il a fait part de sa situation actuelle : «il faut un certain temps pour s'y habituer, bien sûr. Ces dernières années, après ma blessure au dos, j'ai beaucoup joué. Aussi parce que j'ai toujours été en forme et je pense que j'allais très bien. C'est quelque chose de différent.»

Georginio Wijnaldum pas encore inquiet

Changeant d'environnement au Paris Saint-Germain et découvrant ainsi la Ligue 1, Georginio Wijnaldum a eu du mal à se conformer à ce changement. Pour autant, le natif de Rotterdam n'est pas inquiet et entend inverser la tendance au plus vite : «le Paris Saint-Germain est une nouvelle étape pour moi et vous l'attendez avec impatience. Ensuite, cela se produit. Je suis aussi un combattant. Je vais tout faire pour renverser les choses. Mais c'est difficile, oui.» Celui qui compte 82 sélections et 26 buts avec les Oranjes a aussi découvert un nouveau coach avec Mauricio Pochettino.

Découvrant de nouvelles méthodes de travail, il n'est pas inquiet, car cette situation compliquée pour lui n'a pas encore duré trop longtemps. «Évidemment, c'est la première fois que je travaille avec lui. La saison a débuté depuis deux mois et cette situation n'a même pas duré un mois. C'est pourquoi il est difficile de dire si cela fonctionne de cette façon ou non» a lâché celui qui est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG. L'heure n'est pas encore à l'inquiétude totale pour Georginio Wijnaldum mais ce dernier serait bien inspiré de donner le maximum pour changer sa situation.