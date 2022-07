PSG - Nantes : quand Antoine Kombouaré a chambré Neymar

La suite après cette publicité

Cela aura eu le mérite de toucher Neymar dans son orgueil. Alors que se déroulait ce dimanche le Trophée des Champions que le PSG a gagné sur le score de 4-0 contre Nantes, le coach des Canaris Antoine Kombouaré n'a pas manqué de réagir après un effort au pressing de Neymar sur Jean-Charles Castelletto après 3 minutes de jeu.

Amusé, le technicien des Canaris n'a pas manqué de chambrer le Parisien avec cette petite phrase qu'on a pu entendre sur les images du diffuseur Prime Vidéo : «tu défends maintenant ?» À l'origine du but de Lionel Messi et auteur d'un doublé dont un sublime coup franc, Neymar a clairement montré qu'en plus de défendre davantage, il restait tout autant efficace avec la tunique francilienne.