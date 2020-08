Mercato : Manchester United cherche à se débarrasser de Diogo Dalot

Déjà bien fourni en défenseurs, Manchester United espère dégraisser du mieux possible cet été, pour ainsi parvenir à ses fins dans des dossiers prioritaires comme celui concernant Jadon Sancho. Si les dirigeants mancuniens semblent pleinement satisfaits de l'apport d'Aaron Wan-Bissaka et de son remplaçant Fosu-Mensah, il en serait tout autre concernant Diogo Dalot.

Selon O Jogo, l'arrière droit portugais de 21 ans n'entre pas dans les petits papiers d'Ole Gunnar Solskjær et pourrait, comme beaucoup cet été, être remercié et ainsi plier bagage. Si Everton et Carlo Ancelotti cherchent un arrière droit, le PSG et la Ligue 1 lorgneraient également le Portugais.