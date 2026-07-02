L’OL s’offre le joli pari Julien Duranville

C’est un pari à tenter. Après le départ d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen il y a quelques jours, l’OL mise sur Julien Duranville pour le remplacer. Ailier gauche, comme le jeune Portugais qui s’est révélé aux yeux de l’Europe cette saison, le Belge espère le même parcours que son prédécesseur. Sa venue en provenance du Borussia Dortmund vient d’être officialisée. Montant du transfert, environ 8,5 M€.

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«L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée de l’ailier belge Julien Duranville, en provenance du Borussia Dortmund, pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2031. Le transfert s’élève à 5M€, auxquels pourront s’ajouter un maximum de 3,5M€ de bonus ainsi qu’un intéressement maximum de 20% sur une éventuelle plus-value future», informe le communiqué du club. Après Noham Kamara, Mads Bidstrup ou encore Kaïl Boudache, l’OL s’offre un précieux renfort.

À la relance à l’OL

Ils ne devraient pas être les seuls à débarquer entre Rhône et Saône mais pour Duranville, l’enjeu est de se relancer après un passage dans la Ruhr compliqué. Il était arrivé à l’été 2023 pour 13 M€ et une étiquette de grand espoir du football belge. 3 ans plus tard, force est de constater que la mayonnaise n’a pas pris, notamment en raison du très grand nombre de blessures du jeune joueur : 7 en deux ans et demi soit près de 70 matchs manqués.

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En janvier dernier, le club allemand l’a déjà envoyé en prêt du côté du FC Bâle où il a retrouvé un peu de continuité, à défaut d’avoir convaincu tout son environnement. Le joueur de 20 ans a au moins bénéficié d’un plus grand temps de jeu, avant d’essayer de retrouver la courbe de progression qui lui était promis. Pour ça, il faut passer par Lyon. Le BvB n’a d’ailleurs pas perdu la face avec lui et a insisté pour récupérer 20% d’une potentielle future revente.