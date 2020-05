Real Madrid : Dani Ceballos s'exprime sur son avenir

Dani Ceballos (23 ans) va quitter Arsenal cet été. Le milieu de terrain espagnol voit son prêt d'une saison au club londonien se terminer et va retourner au Real Madrid. Cette courte expérience en Angleterre - interrompue pour le moment en raison de la pandémie de coronavirus - l'a endurcie au plus haut niveau et si des rumeurs de transferts sont évoquées au Betis Séville et au FC Valence, Dani Ceballos sait ce qu'il veut.

Il s'est exprimé sur son avenir dans une interview accordée à Deportes Cuatro, dont des passages ont été relayés par As. « Je suis heureux et j’ai un contrat avec le Real Madrid. J’ai 23 ans et je ne suis pas trop vieux. Je me sens à présent beaucoup plus joueur et je suis prêt à relever tous les défis qui me sont lancés », a-t-il indiqué. Une déclaration qui laisse penser que le milieu de terrain se battra pour se faire une place dans l'effectif de Zinedine Zidane. Affaire à suivre.