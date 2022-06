Le Paris Saint-Germain tente le coup Kalvin Phillips

La suite après cette publicité

Avec son nouveau directeur sportif Luis Campos, le Paris Saint-Germain a promis de réaliser un mercato intelligent cet été. Ce vendredi, nous vous annoncions qu’Antero Henrique et Nasser Al-Khelaïfi étaient à Paris afin de négocier pour s'attacher les services du milieu Vitinha. Le joueur de Porto de 22 ans a déjà donné son accord et un contrat de 5 ans l’attend. Mais cela n'est pas tout, puisque la presse britannique informe qu'un autre milieu très prometteur est pisté par le club francilien.

Selon le Mirror, le Paris Saint-Germain s'est renseigné auprès de Leeds United pour signer son milieu de terrain : Kalvin Phillips (26 ans). L'actuel Champion de France serait parti en quête de détails financiers concernant l'international anglais, mais de leur côté, les Peacocks souhaitent désespérément le conserver pour la saison prochaine. Le club d'Elland Road pourrait toutefois le laisser partir si le PSG s'aligne sur un prix de 65 millions d'euros.

Leeds pourrait laisser filer Kalvin Phillips

De son côté, Kalvin Phillips a longtemps annoncé qu'il souhaitait poursuivre sa carrière avec le club de Premier League. «J’ai précisé ce que je voulais faire, a récemment déclaré Phillips à Radio BBC Leeds. J’ai clairement indiqué que je voulais être à Leeds. Je vais me concentrer sur cela jusqu’à la fin de mon contrat». Toujours selon le Mirror, Phillips espérait conclure un nouvel accord avec Leeds après avoir arraché leur survie en première division, lui qui est sous contrat jusqu'en 2024, mais aucune prolongation n'a finalement été signée et cela pourrait le faire changer d'avis.

Même s'il ne s'agit que d'une simple piste pour le moment, Kalvin Phillips est un profil qui peut faire du bien au sein de l'entre-jeu parisien. Cette saison, malgré une longue blessure, l'international anglais a disputé 31 rencontres et inscrit un but. Mais pour le moment, le Paris Saint-Germain doit surtout boucler l'arrivée de son nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine et espère rapidement trouver un accord avec l'OGC Nice pour officialiser la venue de Christophe Galtier.