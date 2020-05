Le Real Madrid, le Bayern et l'Inter se mobilisent pour le personnel soignant

Après la FIFA, qui a annoncé lundi l'organisation d'un match pour lutter contre le coronavirus, c'est au tour du Real Madrid, du Bayern Munich et de l'Inter Milan de se mobiliser face à la crise sanitaire. Les trois cadors européens ont annoncé, ce mardi par le biais d'un communiqué, qu'ils allaient organiser un tournoi baptisé «Coupe Européenne de la Solidarité», qui se tiendra en 2021 à Madrid, à Munich et à Milan, afin de venir en aide au personnel soignant et aux établissements de santé en Espagne en Italie, qui sont en première ligne face au Covid-19.

«Les trois clubs souhaitent transmettre un message de solidarité et de fraternité entre les peuples d'Europe. Les dates dépendront du calendrier officiel. Les matches se tiendront lorsqu'ils pourront être organisés avec la présence du public dans les stades. Real Madrid-Inter Milan se tiendra à Madrid, Inter Milan-FC Bayern à Milan et FC Bayern-Real Madrid aura lieu à Munich. Chaque club hôte invitera à tour de rôle une délégation du personnel de santé qui continue de lutter contre la pandémie. Nos trois clubs veulent montrer à ces héros notre solidarité, notre respect et notre gratitude», précise notamment le communiqué publié par les Merengues.

European Solidarity Cup-Copa Europea de la Solidaridad: una iniciativa conjunta del @realmadrid, @FCBayernES e @Inter_es en apoyo a los héroes que luchan contra la pandemia Covid-19. #RealMadrid 👇 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) May 19, 2020