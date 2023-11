PSG-Newcastle : les compositions probables

Le groupe de la mort. Le 31 août dernier, le Paris Saint-Germain n’a pas vraiment été chanceux lors du tirage au sort des groupes pour des phases de poule de l’UEFA Champions League. En effet, les Franciliens sont tombés dans le groupe F avec le Borussia Dortmund, l’AC Milan et Newcastle. Et après quatre journées, tout est encore possible pour toutes les équipes. Le BVB, premier avec 7 points, devance le PSG (6 points), les Rossoneri (5 points) et les Magpies (4 points). Il reste encore deux rencontres pour connaître les deux formations qui seront présentes lors des 1/8èmes de finale en février et mars 2024.

Ce soir, on pourrait commencer à y voir plus clair puisque Paris reçoit Newcastle au Parc des Princes. Battus lors du match aller le 4 octobre dernier sur le score de 4 à 1, les pensionnaires du Parc des Princes ont une revanche à prendre chez eux ce mardi. Pour y parvenir, Luis Enrique devra faire sans plusieurs joueurs blessés, à l’image de Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Nuno Mendes, Keylor Navas et Presnel Kimpembe. Mais l’Asturien aura malgré tout du beau monde à disposition. Il devrait ainsi opter pour un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages.

Des absents des deux côtés

Devant lui, on retrouvera, de gauche à droite, Nordi Mukiele, Lucas Hernandez, Milan Skriniar et Achraf Hakimi. Dans l’entrejeu, le coach du PSG fera a priori confiance à Vitinha, Manuel Ugarte et Fabian Ruiz, qui profite donc de l’absence de WZE pour se faire une place dans le onze de départ. Enfin, Kylian Mbappé, à gauche, et Ousmane Dembélé, à droite, soutiendront Randal Kolo Muani, aligné en pointe. Ce dernier devrait être préféré à Gonçalo Ramos. En face, Eddie Howe, dont l’équipe joue très gros ce soir dans la capitale, devrait également miser sur un 4-3-3 pour réaliser un nouveau gros coup.

Mais il fera sans une dizaine de joueurs (9 blessés et Sandro Tonali suspendu, ndlr). Ainsi, devant Nick Pope, on retrouvera une défense composée du quatuor Livramento-Schär-Lascelles-Trippier. Pour remporter la bataille du milieu, Howe fera confiance à Joelinton, Bruno Guimarães et Lewis Miley, 17 ans. Enfin, pour mener l’attaque anglaise, Alexander Isak sera soutenu par Anthony Gordon et Miguel Almiron. Une équipe qui tentera donc de faire tomber Paris à nouveau lors d’une rencontre qui s’annonce palpitante et qui sera à suivre en live commenté sur notre site.

