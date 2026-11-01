Ligue 1
OM : le but express d’Amine Harit face à Toulouse
1 min.
@Maxppp
L’Olympique de Marseille n’a pas tardé à faire trembler les filets face à Toulouse ! Ce dimanche soir, Amine Harit a ouvert le score pour les Phocéens grâce à une belle inspiration d’Amine Gouiri. Le milieu offensif marocain a parfaitement exploité le ballon glissé en profondeur par son coéquipier, plein axe, avant de se présenter face à Guillaume Restes.
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L1+ @ligue1plus – 20:50
QUEL GOLAZO DE L'OM APRÈS 1 MINUTE DE JEU 😱Voir sur X
Amine Harit d'un exterieur du droit en une touche pour tromper Guillaume Restes, c'est superbe 🔥
#OMTFC
Amine Harit d'un exterieur du droit en une touche pour tromper Guillaume Restes, c'est superbe 🔥
#OMTFC
Sans trembler, Harit a alors ajusté le portier toulousain d’un extérieur du droit en une touche pour donner l’avantage à l’OM. Une ouverture du score pleine de sang-froid qui récompense la belle combinaison entre les deux joueurs marseillais et lance idéalement la rencontre pour les hommes de Bruno Genesio.
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