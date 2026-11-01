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Ligue 1

OM : le but express d’Amine Harit face à Toulouse

Par Josué Cassé
1 min.
Amine Harit @Maxppp
Marseille 2-0 Toulouse
winamax
1 1.78 N 3.95 2 3.50 1er pari remboursé

L’Olympique de Marseille n’a pas tardé à faire trembler les filets face à Toulouse ! Ce dimanche soir, Amine Harit a ouvert le score pour les Phocéens grâce à une belle inspiration d’Amine Gouiri. Le milieu offensif marocain a parfaitement exploité le ballon glissé en profondeur par son coéquipier, plein axe, avant de se présenter face à Guillaume Restes.

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QUEL GOLAZO DE L'OM APRÈS 1 MINUTE DE JEU 😱

Amine Harit d'un exterieur du droit en une touche pour tromper Guillaume Restes, c'est superbe 🔥

#OMTFC
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Sans trembler, Harit a alors ajusté le portier toulousain d’un extérieur du droit en une touche pour donner l’avantage à l’OM. Une ouverture du score pleine de sang-froid qui récompense la belle combinaison entre les deux joueurs marseillais et lance idéalement la rencontre pour les hommes de Bruno Genesio.

Pub. le - MAJ le
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