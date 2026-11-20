L’Olympique de Marseille a connu un début de saison mouvementé. Après un été marqué par les difficultés financières et l’absence de recrues, le club phocéen a dû composer avec un effectif limité et plusieurs incertitudes. Les premières semaines de compétition ont été compliquées, au point de voir les Olympiens occuper une position inhabituelle au classement. Depuis, le groupe a su redresser la barre et retrouver une dynamique plus encourageante avec cinq victoires de suite en Ligue 1 juste avant la trêve. Marseille est, à l’heure où ces lignes sont écrites, quatrième de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Interrogé sur les objectifs marseillais ce vendredi en conférence de presse, CJ Egan-Riley estime que le plus important sera de poursuivre sur cette lancée et de répondre aux exigences du maillot olympien : «il faut qu’on continue. L’objectif, c’est de faire une bonne prestation à chaque fois, de gagner les matchs, peu importe la compétition qu’on joue. Quand tu portes ce maillot, tu as cette responsabilité. Avant la première trêve, on s’est rendu compte que ce n’était pas possible d’être aussi bas dans le classement. On va prendre match après match, essayer de maintenir cette série positive. Je suis sûr que ça peut être une bonne saison si on continue de la sorte.»