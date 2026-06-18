CdM 2026, Portugal : le constat lucide de Roberto Martinez après le match nul

Après le match nul concédé face à la République démocratique du Congo hier soir (1-1), le Portugal reste dans le doute pour la suite de sa Coupe du monde 2026 sur le sol américain. Le sélectionneur, Roberto Martinez, a cependant préféré retenir les aspects positifs de la prestation portugaise, notamment le but de Joao Neves intervenu à la 7e minute de jeu. « Nous avons très bien démarré le match. Marquer ce but aurait dû être un moment fort, mais ça n’a pas été le cas » a-t-il expliqué aux médias.

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Malgré l’égalisation des Léopards, Martinez a démontré qu’il était fier de ses hommes. « La confiance qu’ils ont acquise après ce but a rendu le match très difficile, mais c’est ce qui arrive en Coupe du monde. Je suis très satisfait de l’attitude de l’équipe », a insisté le technicien de 52 ans en conférence de presse, avant de conclure. « Ce n’était pas un manque d’engagement ou de cœur, nous avons continué à nous battre jusqu’à la toute fin. Nous pouvons beaucoup progresser grâce à ce match ». Prochain rendez-vous face à l’Ouzbékistan.