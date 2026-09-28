Angleterre : Thomas Tuchel est sous pression !

Thomas Tuchel assume la pression qui s’est installée autour de l’Angleterre après la défaite contre l’Espagne à Wembley. Avant le déplacement en République tchèque, le sélectionneur anglais veut rapidement tourner la page et retrouver le chemin de la victoire. « Après une défaite, nous avons tous hâte de rebondir et la prochaine option est la République tchèque », a-t-il déclaré. « Oui, cela met un peu de pression, bien sûr, mais rien d’insurmontable. Une défaite n’est jamais bonne. » Avec une semaine chargée et plusieurs rencontres rapprochées, Tuchel sait également qu’il doit gérer la fatigue de son groupe.

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L’Allemand refuse toutefois de céder aux éventuelles demandes des entraîneurs de clubs souhaitant préserver leurs joueurs. « Non, je ne réponds pas aux appels des entraîneurs de Premier League », a-t-il expliqué. « Je n’ai jamais appelé un sélectionneur national lorsque j’étais entraîneur de club. C’est comme ça. Je ne peux pas gérer les joueurs. C’est tout simplement impossible. » Concernant Jude Bellingham et son intensité, Tuchel a aussi assuré qu’aucun risque ne serait pris avec le milieu du Real Madrid : « nous devrons consulter les kinésithérapeutes. Nous ne prendrons aucun risque pour Jude. Mais son style de jeu lui est propre. »